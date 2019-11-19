Феминистка раскритиковала школьную лекцию о традиционных семейных ценностях

Директора школы в Чебоксарах, позволившего провести «позорную» лекцию об обязанностях мужчин и женщин в семьях, нужно уволить, заявила газете ВЗГЛЯД феминистка Татьяна Сухарева.

Ранее в чебоксарской школе №1 на родительском собрании представители «Совета отцов Чувашии», местной общественной организации, провел лекцию об обязанностях мужчин и женщин в семье. Акцент был сделан на том, что женщина должна сидеть дома с детьми, а отцы зарабатывать деньги. Лектор пояснил, что если придерживаться традиционных семейных ценностей, то сама семья будет крепче, а число разводов уменьшится.

«Меня шокирует такой пещерный домострой, да еще и в школе. Это просто позор и достойно разве что «мужского движения» и «мужского государства», а также всяких одиозных личностей», – сказала Сухарева.

По мнению феминистки, такими лекциями мужчины только пытаются опустить женщин «ниже плинтуса» и доказать свое превосходство.

«Равноправие женщин и мужчин в России только на бумаге. Нет никаких законодательных механизмов, чтобы пресечь подобные вещи. Директор школы, где такое появилось, должен быть с позором уволен с запретом на дальнейшее занятие педагогической и руководящей деятельности», – заявила Сухарева.