Китай сменил главу полиции Гонконга

Власти КНР назначили Дэна Бинцяна комиссаром полиции Гонконга вместо Лу Вэйцуна.

Агентство Xinhua сообщает, что решение было принято в соответствии с основным законом КНР о специальном административном районе Гонконг и основано на предложении главы администрации Гонконга Кэрри Лам, передает RT.

Напомним, в данный момент в Гонконге продолжаются столкновения полиции и протестующих из числа студентов Политехнического университета. Одного полицейского ранили стрелой из лука в ногу.

Акции протеста начались еще летом. Власти Китая подчеркивали, что за беспорядками стоит Запад.