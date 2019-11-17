В Гонконге начались задержания протестующих студентов

Полиция Гонконга в воскресенье вечером задержала десятки радикальных протестующих из числа студентов Политехнического университета, пишет South China Morning Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что сейчас на территории вуза остаются сотни участников беспорядков, несмотря на требование полиции разойтись, передает ТАСС.

Правоохранительные органы перекрыли прилегающие к кампусу улицы и блокируют все входы и выходы из университетского городка. Пока неизвестно, пойдет ли полиция на штурм.

Ведутся переговоры со студенческими активистами.

Органы правопорядка дали понять, что зачинщики протестов на этот раз легко не отделаются – им впервые могут быть инкриминированы обвинения в участии в массовых беспорядках, а это гораздо более серьезная уголовная статья, чем просто вовлечение в незаконные собрания.

Участники протеста, облаченные в маски, защитные каски и противогазы, забрасывали полицейских кирпичами, бутылками с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Одному офицеру стрела вонзилась в ногу. Также протестующие устроили многочисленные поджоги.

С начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, согласно которому правонарушителей смогут выдавать материковому Китаю. Полиция за время акций задержала более 3,6 тыс. человек. Свыше 1,5 тыс. человек были госпитализированы. На этой неделе сообщалось также о смерти 70-летнего мужчины, атакованного протестующими.