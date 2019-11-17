В Гонконге полицейского ранили из лука

Сержант полиции Гонконга в ходе столкновений с протестующими получил ранение ноги – в него попали стрелой, пущенной из лука.

Ранение получил сержант, который работает в отделе полиции по связям со СМИ. Он получил ранение нижней части ноги. На месте происшествия коллеги обрезали ему штанину и часть стрелы, после чего отправили в больницу, сообщает South China Morning Post.

Также сообщается, что в воскресенье полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона радикальных демонстрантов, передает ТАСС.

Противостояние произошло у политехнического университета. Там бунтующие студенты блокируют прилегающие улицы и въезд в ключевой автомобильный туннель «Кросс-харбор». Этот туннель связывает остров Гонконг с материковой частью города.

Радикалы используют в борьбе против стражей порядка кирпичи, бутылки с зажигательной смесью, самодельные катапульты и луки.

С начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, согласно которому правонарушителей смогут выдавать материковому Китаю. Полиция за время акций задержала более 3,6 тыс. человек. Свыше 1,5 тыс. человек были госпитализированы. На этой неделе сообщалось также о смерти 70-летнего мужчины, атакованного протестующими.