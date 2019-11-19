В МГИМО прокомментировали сообщения о групповом избиении первокурсника

Сообщения о групповом избиении студента первого курса МГИМО не соответствуют действительности, сообщила пресс-секретарь вуза Виктория Калашникова, пояснив, что подрались студенты колледжа при университете.

Во вторник в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что в МГИМО старшекурсники якобы избили первокурсника, который получил многочисленные травмы головы, закрытую черепно-мозговую и ушибы лица, передает РИА «Новости».

«То, что написано в Telegram, это все не соответствует действительности. Там по факту подрались парни из колледжа при МГИМО. И одному из них разбили губу. Это пока все детали, которые есть», – сказала Калашникова.

По ее словам, пока не известно, будет ли проводиться проверка в вузе и понесут ли наказание студенты. «Если что-то подобное будет, у нас будет соответствующее заявление от университета», – добавила она.