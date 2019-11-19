В Карелии освятили опасные участки дороги

В Сегежском районе Карелии во Всемирный день памяти жертв ДТП освятили наиболее аварийно-опасные участки федеральной автодороги Санкт-Петербург – Мурманск.

«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий отделением ГИБДД ОМВД России по Сегежскому району и сотрудники МЧС г. Сегежи, с участием настоятеля Троицкого храма г. Сегежи был совершен объезд наиболее аварийно-опасных участков федеральной автодороги «Кола», – сказано в сообществе «ГИБДД г. Сегежи» во «ВКонтакте».

Там отмечается, что помимо освещения участков дороги отец Мануил провел заупокойную службу в память жертв аварий.

Ранее сообщалось, что гаишники в Костроме попросили РПЦ освятить опасные участки дорог.

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