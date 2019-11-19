В Польше уличили США в неспособности отправить астронавтов на МКС

Американские астронавты НАСА могут не попасть МКС из-за антироссийских санкций, сообщает Gazeta Wyborcza.

По версии издания, США дорого расплачиваются за зависимость от России в доставке астронавтов на МКС, передает РИА «Новости».

Журналист Анджей Кублик отмечает, что НАСА попыталось снизить зависимость от России подписанием договора с концерном Boeing и компанией SpaceX Илона Маска на создание новых шаттлов и доставку астронавтов на МКС в 2014 году, но те сорвали сроки постройки кораблей.

По информации издания, в 2020 году астронавты США могут не попасть на МКС, так как места для них на российском корабле не предусмотрены.

Издание отмечает, что для решения проблемы необходимо вести переговоры с Москвой, но контактам НАСА с Роскосмосом мешает запрет, введенный в рамках санкций за «агрессию России на Украине».

Напомним, зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз», которые отправятся к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД