Акции «Яндекса» подорожали после новостей об изменении в управлении компании

Акции российской компании «Яндекс» подорожали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 8,3%, до 38,77 долларов за бумагу.

Об этом свидетельствуют данные торгов на 17.36 мск, передает ТАСС.

На Московской бирже котировки растут на 9,75%, до 2 тыс. 488 рублей за бумагу.

Чуть позже рост акций «Яндекса» достиг 10,5% на Мосбирже, сообщают РИА «Новости».

Напомним, совет директоров «Яндекса» решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.

В июле в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры страны, до 20%. 10 октября этот вопрос рассматривался на заседании комитета Госдумы по информационной политике, что привело к падению акций «Яндекса».

В понедельник стало известно, что автор проекта решил отозвать его для доработки.