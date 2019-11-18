Депутат Горелкин отзовет для доработки проект об IT-гигантах

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отзовет для доработки внесенный им резонансный законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами России.

«Я отзову его в ближайшее время, на этой неделе. Буду работать над законопроектом в первую очередь с учетом рекомендаций правительства», – сказал Горелкин, передает ТАСС.

По его словам, «это означает повышение доли возможного иностранного владения IT-гигантами, четкое формулирование критериев отнесения информационных ресурсов к значимым для информационной инфраструктуры РФ».

По словам Горелкина, его решение не связано с изменениями в структуре «Яндекса». «Это никак не связано с решением «Яндекса» изменить структуру корпоративного управления, для меня это была неожиданность», – сказал парламентарий, уточнив, что «планировал забрать законопроект на доработку еще на прошлой неделе».

«Те отзывы, которые поступали в комитет (Госдумы), и предложения правительства требуют очень серьезной доработки текста. Поскольку нет срочности, я решил, что доработаю его и перевнесу», – добавил он.

Ранее в понедельник совет директоров «Яндекса» решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.

В июле в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры страны, до 20%. 10 октября этот вопрос рассматривался на заседании комитета Госдумы по информационной политике, что привело к падению акций «Яндекса».

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