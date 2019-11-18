Владельца затонувшего у Крыма прогулочного судна отдали под суд

Хозяина судна «Камелот», затонувшего недалеко от города Судак в Крыму, в результате чего погиб пассажир, будут судить, сообщает ГСУ СК по Крыму и городу Севастополю.

По данным следствия, судовладелец, управляя прогулочным судном «Камелот» с 13 туристами на борту, не проинструктировал пассажиров о мерах безопасности, в двух километрах от поселка Прибрежное судно попало в шторм и затонуло в 150 метрах от берега, сообщается на сайте ведомства.

«Находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море на значительном удалении от берега без надетых и застегнутых на них спасательных жилетов. 12 пассажиров и один член экипажа были спасены силами МЧС. Еще одна туристка в возрасте 59 лет, оказавшаяся после затопления в открытом море, пропала. Спустя сутки ее тело было извлечено из воды близ поселка Солнечная долина города Судак», – отмечает СК.

Обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Напомним, прогулочный катер «Камелот» затонул в Черном море вблизи Судака, были спасены 13 человек. Позже правоохранители задержали владельца судна.