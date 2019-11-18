Порошенко счел «российским заказом» намерение снять с него неприкосновенность

Намерение украинского госбюро расследований снять неприкосновенность с экс-президента Украины и депутата Верховной рады Петра Порошенко является «российским заказом», заявили в его пресс-службе.

«Так называемый проект подозрения… является ничем иным как российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента, а также попыткой препятствовать Петру Порошенко в ряде встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме безопасности в Галифаксе (Канада)», – передает «Интерфакс-Украина» заявление пресс-службы.

Ранее в понедельник юрист Андрей Портнов сообщил, что государственное бюро расследований Украины подало на подпись генпрокурору Украины Руслану Рябошапке проект о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

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