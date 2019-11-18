Генпрокурору Украины передали документы о снятии неприкосновенности с Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) подало на подпись генпрокурору Украины Руслану Рябошапке проект о снятии депутатской неприкосновенности с пятого президента страны Петра Порошенко с целью его привлечения к уголовной ответственности, сообщил юрист Андрей Портнов.

«Друзья, хорошие новости. ГБР направило на подпись генеральному прокурору первое подозрение и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко», – передает ТАСС слова Портнова.

Ранее сообщалось, что против Порошенко расследуется уже 13 уголовных дел, Госбюро подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела. Он также не приходит на допрос в Госбюро расследований.

В конце августа депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая заявила, что Арсена Авакова решили оставить на посту главы МВД Украины, так как экс-президент Петр Порошенко якобы готовит переворот.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как влиятельные враги готовят Порошенко тюрьму.

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