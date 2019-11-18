Киеву напомнили условия прохождения кораблей через Керченский пролив

Военные корабли Украины могут проходить через Керченский пролив, если заранее согласуют это с российской стороной, впредь превращать пролив в место для провокаций никто не позволит, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Передача кораблей – это объективное и логическое решение. Жест доброй воли нашей страны. После проведения всех следственных действий корабли возвращены Украине, так как нам ничего чужого не надо», – сказал Фикс РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «Россия никому не позволит превращать Керченский пролив в место провокаций». «Украинские корабли могут проходить через пролив, но при условии соблюдения российского суверенного законодательства и международных норм судоходства», – напомнил он.

Фикс также отметил, что у украинских кораблей не будет никаких проблем с прохождением пролива, при заблаговременном извещении о своих намерениях.

Ранее МИД России подтвердил, что передача Киеву трех задержанных в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины состоялась, но Россия намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ. В то же время Украина не стала отказываться от иска к России после передачи кораблей.