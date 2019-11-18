ОНФ добился комплексного обследования пенсионера в Омске

Эксперты Общероссийского народного фронта добились комплексного обследования в Омске пенсионера Николай Ровнейко, не получавшего необходимую медпомощь.

Пенсионер из Омска Николай Ровнейко в июне обратился на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, пожаловавшись, что не получает должное медицинское обслуживание. Сразу после обращения с пенсионером связались специалисты городской больницы и выдали ему необходимые препараты. Однако помощь оказалась разовой.

В очередной раз за помощью Ровнейко обратился к экспертам ОНФ, которые добились назначения комплексного обследования, повышения группы инвалидности и госпитализации пенсионера, говорится в Telegram Народного фронта.