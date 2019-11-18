ГИБДД ответила на заявление ООН смертности на российских дорогах

Причины смертности на дорогах России, которые перечислили в ООН, характерны для всех европейских стран, с которыми сложно проводить сравнение из-за размеров российской территории, заявил начальник Гоставтоинспекции Михаил Черников.

«У нас очень большая протяженность дорог – более 1,5 млн километров. Конечно, Россию очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют поменьше площади и протяженность автомобильных дорог», – передает его слова РИА «Новости».

При этом Черников указал, что в России в этом году почти на 1,5 тыс. снизилось число погибших на дорогах, а за 10 лет вдвое снизилась смертность на дорогах.

«То, что сегодня озвучил Жан Тодт, эти проблемы глобально рассматриваются на площадке ООН. Такие проблемы существуют во всех странах Европы», – сказал Черников.

По его словам, использование гаджетов за рулем и вождение в пьяном виде – общие проблемы для всех стран.

«В соцсетях переписываются, смотрят различные сайты, двигаясь за рулем. Это, конечно же, очень опасно. И пока сегодня инструментарий основной в мировом сообществе не дан», – добавил Черников.

Накануне глава Международной автомобильной федерации, спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт перечислил основные причины высокой смертности на дорогах в России.

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