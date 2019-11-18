Новый молдавский премьер анонсировал визит в Москву

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.

«На этой неделе мы планируем визит в Москву, который был давно согласован сторонами, но по непонятным для меня причинам откладывался очень долгое время [премьером Майей Санду]», – передает ТАСС слова Кику.

Напомним, в четверг депутаты парламента Молдавии большинством голосов утвердили новый состав правительства под руководством экс-министра финансов Иона Кику.

Газета ВЗГЛЯД писала, что пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой.