Парламент Молдавии утвердил правительство Кику

Депутаты парламента Молдавии большинством голосов утвердили новый состав правительства под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер Зинаида Гречаная.

«Проект утверждения правительственной программы и вынесения вотума доверия правительству Иона Кику утвержден 62 голосами», – передает ее слова РИА «Новости».

Для утверждения правительства необходимы были голоса 51 депутата.

Иона Кику на пост премьера ранее выдвинул президент Молдавии Игорь Додон.

С декабря 2018 года по июнь 2019 года Кику занимал пост министра финансов в правительстве Павла Филипа. Затем был советником Додона.

12 ноября парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Майи Санду.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, каким может стать новый кабинет министров Молдавии.