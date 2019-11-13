Додон выдвинул кандидата на пост премьера Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул кандидатом на пост премьера экс-министра финансов и своего советника Иона Кику.

«В качестве президента я решил выдвинуть кандидатом в премьеры профессионала и технократа, который может справиться с тяжелыми вызовами, которые сейчас стоят перед Молдавией, надеюсь, что его поддержат большинство депутатов парламента. Ион Кику выдвигается кандидатом в премьеры», – заявил Додон, передает РИА «Новости».

Ион Кику с декабря 2018 года по июнь 2019 года занимал пост министра финансов в правительстве Павла Филипа, а после этого был советником Додона.

Напомним, 12 ноября парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Майи Санду, который был инициирован фракцией Партии социалистов Республики Молдова и поддержан депутатами оппозиционной Демократической партии Молдовы.

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