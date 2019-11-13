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13 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:38  |  vz.ru
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

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В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Власть Молдавии ждут российские перемены

Майя Санду слишком резво попыталась оттянуть Молдавию к Западу, и у нее порвалась коалицияФото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС
Прозападное правительство Молдавии отправлено в отставку. Казалось бы, набирающим в республике популярность пророссийским силам можно радоваться и приступать к формированию нового правительства. Однако у социалистов Додона для этого нет необходимого большинства в парламенте, а сформировать новую коалицию не с кем. Тем не менее уже можно предположить, каким будет следующий молдавский кабмин. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

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Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
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              Майя Санду слишком резво попыталась оттянуть Молдавию к Западу, и у нее порвалась коалиция   13 ноября 2019, 13:26
              Фото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Оксана Борисова,
              Юрий Зайнашев

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              Прозападное правительство Молдавии отправлено в отставку. Казалось бы, набирающим в республике популярность пророссийским силам можно радоваться и приступать к формированию нового правительства. Однако у социалистов Додона для этого нет необходимого большинства в парламенте, а сформировать новую коалицию не с кем. Тем не менее уже можно предположить, каким будет следующий молдавский кабмин.

              Во вторник парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Майи Санду. Отставку, которую инициировала фракция социалистов (ПСРМ), поддержали демократы из ДПМ. Примечательно, что социалисты до сих пор были одной из двух правящих партий, а демократы – в глухой оппозиции.

              «63 голосами вотум недоверия правительству утвержден», – объявила спикер парламента Зинаида Гречаная (всего в парламенте 101 кресло). Таким образом, республика в очередной раз за этот год лишилась полноценного правительства.

              Как писала год назад газета ВЗГЛЯД, Молдавия – яркий пример того, что в политологии называется failed state, несостоявшееся государство. Формально все признаки государственности есть – парламент, назначаемое депутатами правительство, всенародно избранный (но ничего не решающий) президент, судебные инстанции, муниципальная власть. Но по сути Молдавия еще в июне была тиранической олигархией, вся власть в которой принадлежала одному человеку – мультимиллионеру Владимиру Плахотнюку, лидеру Демократической партии (ДПМ).

              В июне, однако, Плахотнюк бежал из страны, а в парламенте сформировалось новое большинство, которое составили социалисты и прозападный блок ACUM («Сейчас»). Его ставленница Санду получила должность премьера, а лидер социалистов Зинаида Гречаная – пост председателя парламента. При этом неформальным лидером социалистов, которые ориентируются на Москву, остается действующий президент Игорь Додон.

              Уже тогда многие аналитики предрекали этому союзу скорый распад – в том числе из-за диаметрально противоположных внешнеполитических ориентаций. Одни хотели евроинтеграции, другие – сближения с Россией. Союз этих партий был ситуативным. И когда они вместе наконец закончили демонтаж режима Плахотнюка, их ссора стала почти неизбежной. В октябре Додон не исключил, что коалиция может распасться. Президент сообщил, что недоволен работой правительства Санду и особенно тем, что она игнорирует инициативы ПСРМ.

              При этом популярность социалистов в последнее время росла. На это указывает убедительная победа, которую соратник Додона Ион Чебан одержал несколько недель назад на выборах мэра Кишинева, обогнав соперника из партии ACUM.

              Поводом для ссоры стало единоличное решение Санду изменить процедуру назначения генпрокурора страны. Премьер заявила, что самостоятельно отберет претендентов на эту должность, без конкурса, который по закону вообще-то должен проводить минюст страны. Однако в партии социалистов заявили, что Санду хочет протащить на место прокурора преданного лишь себе лично чиновника, и пригрозили выйти из коалиции, что и произошло.

              Отставку Санду большинство аналитиков восприняли как поражение прозападных сил Молдавии. Неслучайно ее уход неодобрительно восприняли в Брюсселе. Уход правительства Санду, которое было сформировано проевропейским блоком, стал «тревожным сигналом» для процесса реформ в стране. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник в Брюсселе.

              На ваш взгляд

               
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              «Вотум недоверия правительству Республики Молдавия из-за ситуации вокруг выборов генерального прокурора является тревожным сигналом для процесса реформ в стране», – заявила внешнеполитическая служба Евросоюза.

              Эксперт Аркадий Барбарошие ранее заявил в интервью газете ВЗГЛЯД, что от отставки Санду выиграют пророссийские силы. Додон, по мнению собеседника, действовал в интересах Москвы. С его точки зрения, она заинтересована в усилении президента за счет формирования ослабленного правительства, «поскольку оно всегда будет разделено кланами». Такой политический расклад в Кишиневе, по мнению Барбарошие, поможет России активнее решать теперь и приднестровский вопрос. Также Молдавию ждет отказ в финансировании со стороны США, Румынии и других стран, предрекает политолог.

              Сам Додон пригласил к себе в среду для консультаций представителей и «своей» ПСРМ, и блока ACUM. На словах он требует воссоздать эту коалицию, а также исключает возможность коалиции социалистов со своим вчерашним врагом – ДПМ, состоящей из бывших сторонников Плахотнюка. «В нынешнем парламенте возможна коалиция только между ПРСМ и ACUM», – сказал президент.

              Однако если переговоры зайдут в тупик, то Додон предвидит создание кабинета технократов. «Мы предложим аполитичного премьера, профессионала с командой технократов», – пообещал он. Но даже если Додон и соберет команду аполитичных управленцев, за них еще должен проголосовать парламент. Для этого Додону нужны голоса либо все того же блока ACUM, либо сторонников Плахотнюка.

              В отличие от Додона, его соратница, спикер парламента Зинаида Гречаная не исключает возможности союза с демократами. «Мы намерены предложить блоку ACUM создать парламентское большинство. Захотят – хорошо. Не захотят – посмотрим, что будет дальше», – сказала она. По ее словам, социалисты заранее не сговаривались с демократами по поводу свержения правительства Санду. «Когда мы решили вынести на голосование вотум недоверия, то не знали, будет ли он принят», – призналась Гречаная газете ВЗГЛЯД.

              Что касается Санду, то она категорически отказалась от новых сделок с Додоном. «Ни о какой другой коалиции ACUM с социалистами в случае отставки правительства не может быть и речи. Если они хотят вернуть ситуацию к тому, что было до июня этого года, то мы в этом участвовать не будем», – цитирует Санду ТАСС. Экс-премьер обвинила президента в нежелании «разрушать коррупционные схемы бывшего режима» Плахотнюка.

              По мнению исполнительного директора Центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST (Молдавия) Сергея Назарии, Додону все же придется заключить союз с демократами. Додон может их больше не опасаться, ведь в новом кабинете решающую роль все равно будут играть социалисты.

              «Надеюсь, что появится возможность переформатировать парламентское большинство, социалисты договорятся с демократами и на паритетных условиях создадут правительство. Потому что прежний состав парламента почти полностью был подчинен блоку ACUM, то есть состоял из правых, антироссийских сил, – заявил газете ВЗГЛЯД Назария. – Скорее всего, будет назначен кто-то компромиссный, но совершенно точно – не настроенный негативно к России».

              «Нынешние лидеры ACUM – люди, в принципе не способные управлять, это разрушители. Разрыв этого парламентского союза я считаю благом для Молдавии», – резюмировал Назария.

              «В правительстве Санду примерно семь человек вообще работали не в Молдавии, а в международных организациях за рубежом. Ну как такой человек может быть министром и патриотом?»

              – недоумевает в интервью газете ВЗГЛЯД бывший посол Молдавии в Румынии Емельян Чобу. Он напомнил, что отстраненный премьер-министр Майя Санду и другие представители верхушки получали зарплату у Джорджа Сороса.

              Чобу тоже полагает, что новое правительство возглавит кто-то из социалистов, но назвать его имя пока не может, поскольку в Молдавии вообще не осталось политически признанных ярких лидеров, которые могут быть независимы от партий. Как и Назария, он считает, что сделка социалистов и демократов вполне возможна, поскольку влияние сбежавшего за границу Плахотнюка на его соратников заметно слабеет.

              «Возможно, Демократическая партия до сих пор в целом выполняет команды Плахотнюка. Ее фракцию в парламенте возглавляет экс-премьер Павел Филип, который утверждает, что перестал с ним общаться, – напомнил Чобу. – Однако сегодняшнее голосование в парламенте показало, что многие из демократов поменяли свое отношение к бывшему боссу, и теперь они сблизились с социалистами Додона». Чобу также посетовал на то, что обстановка в Молдавии сильно зависит от влияния соседних стран, в частности от Румынии, что тоже усиливает неопределенность в стране.

              Тем временем дипломаты США, в отличие от коллег из Евросоюза, не стали публично выражать тревогу по поводу смены власти в стране, они выступили в более нейтральном тоне. «Несмотря на досадную отставку правительства премьер-министра Майи Санду, приоритеты США в наших двусторонних отношениях с Молдавией не изменились», – заявило посольство США.


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