Глава парламента Молдавии назвала вотум недоверия правительству импровизацией

Спикер молдавского парламента и лидер социалистов Зинаида Гречаная заявила газете ВЗГЛЯД, что ее партия не договаривалась заранее с оппозиционными демократами о вотуме недоверия правительству. По ее словам, социалисты и сами не были уверены, что им удастся уволить кабинет министров Майи Санду.

«Кабинету министров просто надоело работать. Они увидели, что конкретных результатов нет, а скоро – зима, и решили совершенно искусственно спровоцировать этот кризис. Или же это чьи-то персональные амбиции, обиды, или же началась президентская гонка. Правительство решило пойти на этот шаг, чтобы якобы выйти из ситуации с высоко поднятой головой. Но в реальности это не совсем так», – сказала спикер парламента.

«Сегодня в парламенте было много страстей. Когда мы решили вынести на голосование вотум недоверия, то не знали, будет ли принят он», – призналась Гречаная. Она также затруднилась предположить, с какой из двух партией социалисты смогут вновь создать новую правящую коалицию. «Мы намерены предложить блоку ACUM создать парламентское большинство. Захотят – хорошо. Не захотят, посмотрим, что будет дальше», – сказала Гречаная.

Во вторник парламент Молдавии вынес вотум недоверия кабинету министров Майи Санду, как уже писала газета ВЗГЛЯД. «63 голосами вотум недоверия правительству утвержден», – объявила спикер парламента Зинаида Гречаная. Таким образом, республика в очередной раз за этот год лишилась полноценного правительства. Эксперты не исключают, что новым главой правительства будет ставленник пророссийской партии социалистов.