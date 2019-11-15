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15 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:48  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Должна ли Россия «реинтегрировать» Украину

В этой короткой формуле полностью выражено актуальное отношение России к территориям, потерянным по итогам развала СССРФото: Валерий Матыцин/ТАСС
На Украине выступили с очередными тезисами о планах по «реинтеграции Крыма». Не отстают от Киева ряд других постсоветских государств, которые также имеют официальные программы возвращения мятежных провинций – от Приднестровья до Карабаха. Почему же Россия, с распадом СССР потерявшая и Украину, и много других исконно русских земель, ни к кому не выдвигает территориальных претензий? Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Кто и как создает «русские досье»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Лондонскому шпиону Стилу можно позавидовать – после стольких конфузов он все еще в цене. С другой стороны – на его месте надо быть осторожным, учитывая судьбу основателя «белых касок» Ле Мезюрье. Тот тоже долго был полезен глобальному начальству. Подробности...

Табу на разговоры о смерти мешают жить

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Нам всем нужно лечиться от равнодушия. И начинать с малого – внимательности к ближнему. Ближний – это тот, кто сейчас находится рядом с нами. Возможно, именно в этот момент человек нуждается в поддержке или просто добром слове. Подробности...
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«Малефисента» – это ментальная диверсия Голливуда

Владимир Можегов, публицист
Антонио Грамши говорил, что прежде чем совершать мировую революцию, большевикам необходимо завоевать «царство культуры». Последователи Грамши неуклонно следуют его канонам, причем на самом базовом, фундаментальном, мифологическом уровне. Подробности...
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          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

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          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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              Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

              Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших врагов   15 ноября 2019, 08:34
              Фото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова,
              Анна Кукушкина

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              У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.

              В четверг парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Ионом Кику, которого накануне предложил президент Игорь Додон. Таким образом, кризис власти, разразившийся во вторник, продлился буквально пару дней. За ставленника Додона проголосовали 62 депутата (из 101). Это были две партии, которые еще в понедельник считались врагами – Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и оппозиционная Демпартия Молдавии (ДПМ). Против Кику голосовали представители прозападного блока ACUM («Сейчас»), который еще в понедельник считался союзником ПСРМ.

              В своем первом выступлении, как передает ТАСС, Кику пообещал сбалансировать внешнюю политику, развивать отношения как с Евросоюзом, так и с СНГ, укреплять стратегическое партнерство и с Россией, и с США, дружить с соседями – Румынией и Украиной, и укреплять заложенный в конституции нейтралитет.

              Отвечая на вопросы депутатов, он подчеркнул, что правительство уделит особое внимание реформе юстиции, борьбе с коррупцией, решению социальных вопросов. «Это правительство меньшинства, которое призвано разблокировать функциональность государственных институтов на пороге зимнего периода и в конце финансового года», – как бы оправдывался Кику.

              Он также назвал свою команду «миноритарным правительством технократов», которое проработает до запланированных на осень следующего года президентских выборов. Однако спикер парламента и лидер социалистов Зинаида Гречаная убеждена, что новый кабинет технократов-профессионалов «будет управлять страной до новых парламентских выборов», то есть, как пишет ТАСС, до 2023 года.

              Внимание аналитиков сразу привлекла фигура нового министра обороны – генерала Виктора Гайчука. Он когда-то уже руководил минобороны, а в последние годы занимал пост главы Союза офицеров. В 2016 году он поразил молдавское общественное мнение, назвав «достойным восхищения» пример защитников Донбасса, которым удалось оказать образцовое сопротивление украинской армии. Похоже, с этим министром его коллегам в Москве удастся легко найти общий язык.

              Что касается МИДа, то его возглавил Аурелиу Чокой, бывший посол Молдавии в США, Германии и Китае, президентский советник по нацбезопасности. В отличие от Гайчука, он не был замечен в русофильских настроениях, обычный кадровый дипломат, призывавший дружить сразу со всеми соседями – и с Румынией, и с Украиной, и с Россией.

              В любом случае костяк правительства сформировали «люди Додона», а значит впервые с 2016 года, с момента избрания, президент получил реальные возможности управлять страной. Многие наблюдатели ожидают теперь резких перемен во внешней ориентации Кишинева – в сторону Москвы.

              Глава молдавского Центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария не считает новое правительство пророссийским. Назначение Гайчука он объяснил тесным знакомством последнего с Додоном, потому что они практически в «родственных отношениях». «Но у нас фактически нет армии. Наши вооруженные силы – это слезы. Министерство существует лишь формально», – сказал Назария газете ВЗГЛЯД.

              На ваш взгляд

               
              Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?



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              Когда Гайчук выражал солидарность с защитниками Донбасса, уверен эксперт, «он был частным лицом, представлял Союз офицеров, в котором, видимо, господствуют такого рода настроения. Вряд ли его старые заявления повлияют теперь на официальное отношение Молдавии по отношению к ДНР и ЛНР».

              А вот что касается позиции Чокоя, то он, напомнил эксперт, не раз высказывался за укрепление отношений с Москвой. «Я надеюсь, что отношения с Россией станут более реалистичными и более интенсивными», – подчеркнул Назария.

              Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник парламент уволил премьера Майю Санду, чье правительство за пять месяцев работы, по выражению Гречаной, не решило ни одной из насущных задач, провалив попытки повысить уровень благосостояния простых молдаван. А фактический лидер социалистов, президент Игорь Додон поставил Санду в упрек ее внешнюю политику, в частности, недостаточное сближение с Россией. Например, Санду проигнорировала недавний саммит глав правительств СНГ в Москве.

              «Санду, получив еще в начале лета приглашение Дмитрия Медведева, несколько раз переносила визит в Москву, который был необходим для решения вопроса о поставках газа при возникших трудностях с его транзитом через Украину, расширения экспорта молдавских товаров, других важнейших социальных проблем наших граждан», – сетовал президент.

              Что касается фигуры Кику, то он полгода – с декабря прошлого года по июнь этого – успел поработать министром финансов в правительстве Павла Филипа, которое контролировала партия демократов. Филип называл Кику профессионалом финансовой сферы, отмечал его способности доводить до конца все проекты. После июня Кику работал советником Додона. 

              Российские эксперты отнеслись к фигуре нового премьера с подозрением. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов не исключает, что Кику входит в число финансистов, обеспечивших уже ставшую знаменитой на весь мир кражу миллиарда евро из молдавского бюджета, ведь он ранее работал на разных высоких постах в минфине республики.

              «Меня умиляют диванные эксперты, уверяющие, что пророссийские силы взяли верх в этой стране.

              Пророссийских сил в Молдавии давно нет. Некоторые политики себя так позиционируют, но только из соображений эксплуатации пророссийских настроений, которые в Молдавии действительно есть. Другие политики эксплуатируют прорумынские настроения», – объяснил эксперт.

              Российский политолог не исключает, что мы наблюдаем реинкарнацию режима олигарха Влада Плахотнюка, создателя партии демократов, которые теперь проголосовали за новое правительство.

              По мнению Мартынова, за «плахотнюковскими схемами» стоит посольство США, которое в июне, под напором представителей России и Европы, было вынуждено сделать шаг назад, позволив сформировать правительство без демократов. При этом оно обеспечило бегство Плахотнюка в США, где в Майами он до сих пор и скрывается.

              «Нужно понимать, что мы говорим об очень маленькой нищей стране. Ждать, что там появятся какие-то другие политики, не приходится, – пояснил Мартынов газете ВЗГЛЯД. – Для нас все как шло, так и идет. Главным остается вопрос наших граждан в Приднестровье, нашего военного присутствия».


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