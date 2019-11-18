В Сибирское отделение РАН пришли в обысками

Обыски в понедельник утром проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, обыски связаны с делом о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева. «Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, где в настоящее время живут члены семьи экс-председателя СО РАН», – сказал источник ТАСС.

В то же время другой источник в правоохранительных органах сообщил, что обыски связаны с бывшим управделами СО РАН Эдуардом Скубневским, его подозревают в превышении должностных полномочий.

В СУ СК по Новосибирской области сообщили, что в отношении 77-летнего экс-управляющего делами СО РАН возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По данным следствия, в 2014 году подозреваемый, замещая должность управляющего делами СО РАН, заключил с председателем президиума СО РАН на безвозмездной основе договор служебного найма коттеджа, в результате чего бюджету причинен ущерб на сумму более 67 млн рублей.

В пресс-службе СО РАН подтвердили факт обысков в кабинетах управления делами СО РАН.

Коттедж, о котором идет речь, расположен на ул. Мальцева в Академгородке. Ранее он был собственностью государства и предоставлялся по договору соцнайма действующему главе СО РАН. Однако с 2014 года он приватизирован на имя дочери Асеева, который был председателем отделения с 2008 по 2017 год.