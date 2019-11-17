МИД прокомментировал передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву суда, принимавшие участие в провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в Telegram.

Отмечается, что еще в июне Москва проинформировала украинское посольство об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей.

Ранее в воскресенье в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщили, что украинские корабли, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, будут переданы Киеву в понедельник, 18 ноября.

Буксировка кораблей из Керчи началась в воскресенье. Россия собирается передать корабли Украине у мыса Тарханкут в нейтральных водах Черного моря.

В Крыму отметили, что передача украинской стороне задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей является наглядным примером к стремлению выстроить добрососедские отношения.

Сенатор Константин Косачев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о главном результате задержания украинских военных кораблей у Крымского моста.