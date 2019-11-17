В Крыму посоветовали Украине сделать выводы из Керченской провокации

Передача украинской стороне задержанных год назад за нарушение российской границы трех военных кораблей является наглядным примером к стремлению выстроить добрососедские отношения, отметил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Российская Федерация всегда демонстрировала Украине готовность к диалогу, к полноценному сотрудничеству», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы надеемся, что это станет уроком для украинской стороны и больше никто не отдаст преступных приказов», – добавил вице-спикер парламента Крыма.

По его мнению, передача кораблей позволит снять напряженность и конфликтность между двумя странами.

Ранее в воскресенье в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщили, что украинские корабли, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, будут переданы Киеву в понедельник, 18 ноября.

При этом украинские СМИ уже заявили, что арестованные украинские корабли прошли под арками Крымского моста, назвав это фактом возвращения.

Буксировка кораблей из Керчи началась в воскресенье. Россия собирается передать корабли Украине у мыса Тарханкут в нейтральных водах Черного моря.

Сенатор Константин Косачев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о главном результате задержания украинских военных кораблей у Крымского моста.