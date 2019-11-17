Мигрант с палкой напал на иностранцев в Бельгии

В центре бельгийского города Кортрейк мигрант с палкой напал на прохожих, сообщили в прокуратуре провинции Западная Фландрия.

Пострадали трое прохожих «иностранного происхождения», двое из них «получили серьезные ранения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nieuwsblad.

Нападение совершил выходец из Ганы. В Бельгии он живет на законных основаниях. Нападавший задержан. Сообщается, что у мужчины может быть психическое расстройство.