Мединский заявил о некомпетентности Фонда кино

Фонд кино не справляется с ключевой задачей – продвижением отечественных фильмов в регионах и за рубежом, заявил мнистр культуры России Владимир Мединский.

В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума французский журналист поинтересовался у Мединского, как он относится к тому, что во Франции показывают мало российского кино, сообщает ТАСС.

«Что касается продвижения нашего кино за рубежом – это проблема, это наша боль. Я соответствующему департаменту министерства давно ставил такую задачу», – отметил Мединский.

Он признал, что перед Фондом кино стояла соответствующая задача, однако «они со своей задачей не справляются». Мединский добавил, что Фонд кино провалил и задачу по развитию кинотеатров в малых городах России.

По словам министра, отмечается также «предвзятость отборщиков российского кино», которые берут на европейские фестивали фильмы, в которых российская действительность показана плохо.

Ранее Мединский заявил, что несмотря на конкурентоспособность российской киноиндустрии, фильмы вряд ли могут окупаться без выхода на внешний рынок.