Мединский назвал условие окупаемости российских фильмов

Несмотря на конкурентоспособность российской киноиндустрии, фильмы вряд ли могут окупаться без выхода на внешний рынок, заявил министр культуры Владимир Мединский на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«У нас вполне креативная конкурентоспособная индустрия. Мы делаем очень качественное кино с технической точки зрения... Вне всякого сомнения, у нас нет большого внутреннего рынка, он меньше, чем в СССР, и численно, и финансово. У нас со времен СССР недостаточно налажена продажа за рубеж. Поэтому мы можем произвести высококачественный товар, который не окупится, если он будет ориентирован только на внутренний рынок. Мы должны выходить на внешний рынок, захватывать внешние рынки», – цитирует Мединского РИА «Новости».

Глава ведомства отметил готовность государства помогать бизнесу для выхода на зарубежные рынки, так как это не только в экономических, но и в политических интересах.

Ранее Мединский заявил, что для развития отечественного кинематографа необходимо пересмотреть и усилить систему господдержки киноиндустрии.