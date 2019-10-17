Мединский заявил о необходимости усиления господдержки кино

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что для развития отечественного кинематографа необходимо пересмотреть и усилить систему господдержки киноиндустрии.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Мединский предложил создать «доску позора» для «киножуликов», которые получили деньги от государства на создание фильмов, а после не вернули возвратную часть или не приступили к съемкам.