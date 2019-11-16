Умер экономист Никита Исаев

Директор Института актуальной экономики политолог, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев умер на 42-м году жизни, сообщила его помощница Алина Жестовская.

«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной», – написала она в Facebook.

Информацию о смерти Исаева подтвердил и его пресс-секретарь Александр Макаренко. «В поезде возвращался из рабочей поездки, вчера работал в Тамбове. После этого сел в поезд, ехал в Москву, в поезде стало плохо», – сказал он РИА «Новости».

В пресс-службе РЖД сообщили, что бригада поезда вызвала скорую помощь на ближайшую станцию Узуново. Прибывшие медики констатировали смерть пассажира.

По информации Пятого канала, Исаев умер после остановки сердца в поезде.

Никита Исаев – кандидат юридических наук, директор Института проблем актуальной экономики. Работал в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, а также в Государственном комитете по делам молодежи. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движение «Новая Россия».