В ДНР заявили о минометном огне со стороны ВС Украины вблизи участка отвода сил в Донбассе

Украинские силовики открыли минометный огонь в вблизи участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представитель ДНР в СЦКК заявил, что был зафиксирован «обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Богдановка (под контролем Киева) – Петровское (под контролем ДНР)», за пределами участка разведения (в пятикилометровой зоне) «выпущено девять мин калибром 82 миллиметра», передает РИА «Новости».

Напомним, 9 ноября Украина и ДНР начали отвод сил от линии соприкосновения в районе Петровского.

Условием для проведения «нормандского саммита» по ситуации в Донбассе является разведение сил и сторон на всех участках, однако Киев в начале ноября сорвал этот процесс в Петровском, а до этого сильно затянул отвод сил в Золотом.

Уже 10 ноября стало известно, что украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Петровском.

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