Семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в Благовещенске выплатят компенсацию

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска студентов получат выплаты из резервного фонда правительства Приамурья, для этого выделено 2,5 млн рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.

В правительстве сообщили, что «выплаты из резервного фонда правительства Амурской области получат семьи погибшего и пострадавших студентов во время перестрелки в Амурском колледже строительства и ЖКХ», передает ТАСС.

Отмечается, что на данные цели выделено 2,5 млн рублей.

Также муниципалитетам Амурской области было поручено создать собственные психологические службы.

Ранее сообщалось об аресте гендиректора частной охранной организации «Сириус-А» Сергея Андрющенко, сотрудник которого допустил стрелка в учебное заведение.

Напомним, в четверг студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой, несколько человек получили ранения.

Открыто уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Работавший в благовещенском колледже охранник не имел соответствующего разрешения.