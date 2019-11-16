Помпео раскритиковал революцию на Кубе

США расширили санкции против Кубы, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

В санкционный список внесли пять принадлежащих кубинским военным гостиниц в Гаване, Варадеро и на архипелаге Хардинес-дель-Рей. В силу решение вступит во вторник.

Как заявил Вашингтон, он привержен тому, чтобы фонды США «напрямую не поддерживали» кубинских силовиков, передает ТАСС.

Кроме того, Помпео напомнил о 500-летии Гаваны. Он заявил, что раньше та была «одним из самых динамичных и процветающих городов Северной и Южной Америки», но сейчас «годовщина стала не праздником, а печальным напоминанием».

По словам главы внешнеполитического ведомства США, революция «продолжает обманывать ожидания народа, захватывая кубинскую экономику». По его мнению, реформы могли бы «реализовать экономический потенциал Кубы».

Он заявил, что «замалчиваются голоса кубинцев, продолжающих борьбу за свободу».