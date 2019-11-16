Трампа обвинили в угрозах экс-послу США на Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента страны Дональда Трампа в угрозах свидетелю в рамках расследования по импичменту.

Возмущение Пелоси вызвало заявление Трампа в адрес экс-посла США на Украине Мари Йованович. Трамп заявил, что куда бы ни отправилась Йованович, все заканчивалось плохо, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм ответила на это, что не было никаких угроз, Трамп просто высказал свое мнение. Гришэм подчеркнула, что ведется «не судебный, а двухпартийный политический процесс или, если говорить более точно, совершенно незаконный фарс, направленный против президента».

Сам Трамп сослался на «свободу слова», передает ТАСС.

«Кто-то говорит обо мне, а нам не позволяют быть даже представленными», – сказал он.

Напомним, Йованович выступила на слушаниях по импичменту Трампа.

Трамп заявил, что слушания стали позором для США. Он возмутился тем, что республиканцам на них не дают слова.

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