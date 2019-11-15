Экс-посол США Йованович обвинила в своем отстранении украинских коррупционеров

Бывший посол США на Украине Мари Йованович на слушаниях по импичменту президента Трампа заявила, что на ее отстранение от должности повлияли иностранные коррумпированные интересы.

«Помощь США в борьбе с коррупцией остается важным приоритетом со времен, когда была революция достоинства (так киевская пропаганда называет события на майдане - прим. ВЗГЛЯД). К сожалению, как показали последние месяцы, не все украинцы приветствуют борьбу с коррупцией, поэтому, наверное, не было ничего удивительного, когда борьба с коррупцией мешает власти и прибылям, украинцы стремятся играть по действующим правилам коррупции, сделают все возможное, чтобы избавиться от меня. Они были успешными в том, чтобы организовать отстранение американского посла», – сказала Йованович, передает УНИАН.

Она отметила, что ситуация, когда соседние страны манипулируют американским правительством, может быть выгодна только для авторитарных правителей.

«Как наша система могла дать сбой? Как так случилось, что иностранные коррумпированные интересы сумели манипулировать нашим правительством? Интересы какой страны довольствуются, когда такое происходит? Такие действия и поведение подрывают интересы США, создает риски для наших друзей и расширяет поле для авторитарных правителей, автократов таких как президент Путин», – сказала Йованович.

Мари Йованович возглавляла посольство США в Киеве с 2016 года по май 2019 года.

Напомним, в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.