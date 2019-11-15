Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная жительница Татарстана

Боровшаяся с онкологией жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова умерла в казанском хосписе. В январе она приняла участие в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, пытаясь найти приемную семью для сына-дошкольника.

О смерти женщины сообщается на сайте хосписа. «Сегодня ночью ушла Айгуль Фазыйлова. У Айгуль была диагностирована четвертая стадия рака, но молодая женщина боролась до конца – ради сына. Мальчику всего семь лет», – говорится в сообщении.

В программе на телеканале «Россия 1» Айгуль рассказала, что у нее уже четвертая стадия заболевания, и она очень беспокоится за судьбу шестилетнего сына, которого воспитывает одна. Из-за необходимости серьезного лечения она вместе с пожилой тетей вынуждена была переехать из района в Казань, где за съемное жилье отдавала практически всю пенсию.

Помощь 30-летней женщине оказали власти республики. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина сообщила РИА «Новости», что все жизненно важные вопросы, которые ставила Айгуль, решены: оказана финансовая помощь по оплате жилья, с помощью благотворителей оплачен детский сад для ее сына, решен вопрос оплаты подготовительных курсов в школе для мальчика и его занятия в спортивной секции. По желанию Айгуль опека над ребенком была оформлена на ее тетю.

По информации хосписа, где Айгуль провела последнее время, в четверг по настоянию психолога ребенок побыл рядом с мамой и смог с ней попрощаться. Врачи и сотрудники хосписа также были рядом и делали все, чтобы облегчить последние часы жизни женщины.

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