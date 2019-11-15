Симоньян ответила Плетневой по поводу отказа девушек от брака

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой о нежелании девушек выходить замуж.

«Вот это и есть настоящий сексизм – думать, что девочки обязательно хотят замуж, а мальчики обязательно отбрыкиваются. Во всех своих отношениях от брака отказывалась я – исключительно по причине бессмысленности и обременительности такового», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

На парламентских слушаниях Плетнева заявила, что российские девушки часто отказываются от брака, чтобы угодить молодым людям, которые не хотят нести ответственность.

По ее словам, на сегодняшний день много браков не регистрируется, хотя «брак – это защита, прежде всего, для детей», передает АГН «Москва».

«Девочки, знаете, так с пафосом говорят: «А что мне даст печать в паспорте?». Это они специально так говорят, в угоду своему юноше. Ему так охота. Ему же не охота нести ответственность. Вот он ей так говорит, а она... Ой, чуть не сказала плохое слово. А она повторяет вот эту глупость за ним», – отметила Плетнева.

Она также подчеркнула, что в России все чаще возникает проблема браков по расчету.

«Сейчас все чаще у нас захлестывает денежный вопрос, поэтому и мучаются молодые девочки – за стариков выходят или наоборот», – добавила она.

Кроме этого, депутат выступила против нетрадиционных браков и добавила, что у гомосексуалистов «что-то не так с головой». Плетнева считает, что ситуация, «когда есть два папы и ребенок или две мамы и ребенок – недопустима».

В мае Плетнева раскритиковала гражданские браки и заявила, что нынешняя молодежь не берет на себя ответственность за скорый развод.

По данным Росстата, число браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года. Эксперты видят причину в том, что официально регистрировать отношения люди стали в более зрелом возрасте, а некоторые вовсе живут без печати в паспорте.