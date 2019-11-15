ВАДА указало на опасность изменения в базе данных для действующих спортсменов

Изменения в базе данных московской лаборатории бросают тень и на действующих российских атлетов, заявил председатель комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор.

«[Изменения в базе данных московской лаборатории] также бросают тень на действующих спортсменов, если их данные будут не идеальными», – передает ТАСС со ссылкой на журнал Sportschau слова Тейлора.

Заседание комитета по соответствию ВАДА, на котором может быть выработана рекомендация по статусу РУСАДА, пройдет 17 ноября.

ВАДА заподозрило РУСАДА в подделке данных московской антидопинговой лаборатории и начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

Напомним, во вторник президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что Российское антидопинговое агентство, скорее всего, признают нарушившим кодекс организации.

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