Авиаэксперт оценил решение Героя России пилота Юсупова не представляться пассажирам

Представление командира воздушного судна перед полетом – признак хорошего тона, а общение с пилотом успокаивает пассажиров, рассказал газете ВЗГЛЯД глава портала Авиа.ру Роман Гусаров, комментируя слова Героя России пилота Дамира Юсупова о том, что он перестал представляться пассажирам перед началом полета.

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который этим летом совершил удачную аварийную посадку самолета в кукурузном поле, перестал представляться пассажирам перед началом полета. Он объяснил это тем, что слыша его имя, пассажиры начинают нервничать во время турбулентности.

«Строгой обязанности пилотам представляться перед началом полета нет, но это своего рода правила хорошего тона. Исходя из того, что Юсупов руководствуется благими намерениями, его действия вполне оправданы. Но я считаю, что он сам себе все надумал», – уверен Гусаров.

Эксперт вспоминает, что когда-то он летел рейсом немецкой авиакомпании, и воздушное судно приземлилось одновременно с другим самолетом, севшим на параллельной ВПП. Тогда пилот по громкой связи рассказал, откуда прилетел соседний самолет, и попросил пассажиров поприветствовать их, те сделали то же самое в ответ.

«Общение пилота с пассажирами их однозначно успокаивает, повышает некую лояльность, оставляет приятные впечатления после полета. Если бы я был пассажиром Юсупова, то хотел бы знать, что самолетом управляет такой классный пилот», – говорит Гусаров.

Также эксперт отметил, что пассажиры в любом случае нервничают во время турбулентности, этого никак не избежать. Гусаров считает, что Юсупов очень скромен и, возможно, просто не готов к публичности.

Напомним, в августе командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным были вынуждены совершить аварийную посадку самолета в кукурузном поле. Причиной стали чайки, которые при взлете попали в оба двигателя. Указом президента обоим пилотам присвоили звание Героев России.

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