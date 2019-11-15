Банду лжериелторов разоблачили в России

Правоохранители задержали десять лжериелторов, похищавших деньги под предлогом сдачи в аренду жилья в разных регионах России, от их деятельности пострадали более 1 тыс. человек, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Полицейскими при участии Росгвардии задержаны десять человек», – передает ТАСС слова Волк.

Она рассказала, что уголовное дело об организованном мошенничестве (было возбуждено после обращения в полицию жительницы Чувашии, которая рассказала, что пыталась снять жилье в Чебоксарах через сайт бесплатных объявлений, перевела 5 тыс. рублей на оставленный ей банковский счет, но встреча с «хозяйкой» квартиры так и не состоялась, а номер телефона оказался заблокирован.

В ходе расследования было установлено, что в октябре 2018 года жителем Казани была создана межрегиональная преступная группа, участники которой, предлагали в Сети помощь в аренде квартир, а после получения денег просто скрывались.

«По имеющейся информации, ежедневный совокупный доход участников группы составлял около 600 тыс. рублей. В результате противоправной деятельности пострадало свыше 1 тыс. человек», – рассказала Волк.

По ее словам, в ходе обысков в офисах лжериелторов изъяты компьютеры, сотовые телефоны и документы, организатор группы арестован, восемь ее участников находятся под подпиской о невыезде, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, в конце октября Волк рассказала, что сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, подделывавших завещания умерших людей и присваивавших их квартиры.