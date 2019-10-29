Банду квартирных мошенников задержали в Москве

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, подделывавших завещания умерших людей и присваивших их квартиры, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, подозреваемые в носили в архивы реестровых книг ложные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, а также поддельные «оригиналы» этих документов, после этого нотариус и его помощники открывали наследственные дела и мнимые наследники получали документы и оформляли в Росреестре право собственности.

«В дальнейшем участники группы несколько раз перепродавали объекты недвижимости своим сообщникам, которые исполняли роли наследников, покупателей и продавцов. Все сделки осуществлялись лишь на бумаге, и передача денежных средств в реальности не происходила», – передает РИА «Новости» слова представителя МВД России.

Большинство квартир в итоге купили добросовестные приобретатели, но часть злоумышленники оставляли себе, оформляя их на родственников. По предварительным данным, объектами криминальных сделок стали 15 квартир.

Всего было задержано восемь подозреваемых, квартиру организатора группы пришлось брать штурмом.

Напомним, в 2015 году Новосибирский областной суд вынес приговор десяти участникам преступной группировки «черных риелторов», лидер группировки Сергей Абрамов получил пожизненный срок.