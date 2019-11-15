Россияне оказались довольны качеством российских продуктов

Качество российских продуктов питания ничем не уступает зарубежной продукции, уверены опрошенные Роскачеством и агентством OMI россияне.

Роскачество запустило новый проект, в котором специалисты исследуют потребительское поведение. Первое исследование посвящено сравнению отечественной продукции с импортной, передает РИА «Новости».

По результатам исследования, 76% россиян считают, что российские продукты ничем не хуже зарубежных. При этом 26% опрошенных отметили, что отечественные товары лучше иностранных.

Также 12% респондентов считают, что российские продукты безопасны, но не самые качественные, еще 12% уверены, что западные продукты лучше.

Наиболее сильно россиян волнует молочная продукция: 30% респондентов отметили наличие проблем с ее качеством. Следом назвали мясо и птицу (23%), на третьем месте – рыба (19%).

Также отмечаются проблемы с качеством овощей и фруктов (15%), с хлебобулочными изделиями (7%).

Ранее Роскачество провело исследование ванильного зефира и выявило в большей части продукции не заявленные на маркировке консерванты и аллерген.