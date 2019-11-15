Количество пусков ракет «Союз» в 2020 году решено увеличить

Россия в 2020 году намерена нарастить количество пусков ракет семейства «Союз» для федеральных и коммерческих заказчиков, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

В 2019 году проведено 14 пусков ракет семейства «Союз», до конца года планируется еще несколько стартов, передает РИА «Новости». «Всего в 2020 году планируется проведение около 20 пусков. Если ничего не помешает регулярным запускам космических аппаратов в интересах компании OneWeb, то суммарно получится даже больше», – сказал Баранов.

По его словам, от двух до четырех стартов планируется провести с космодрома Куру в Южной Америке, четыре запуска спутников OneWeb намечены с космодрома Восточный, не считая возможных запусков по Федеральной космической программе. Остальные пуски «Союзов» пройдут с Байконура.

Подготовка к пусковой кампании на Восточном начнется в ближайшее время.

«В ближайшие три недели на Восточный уйдет железнодорожный состав с тремя ракетами под пуски в интересах OneWeb. До Нового года они прибудут на космодром, и с начала 2020 года начнем их сборку. Помимо этого на Восточном находится две ракеты для проведения пусков в рамках Федеральной космической программы», – резюмировал Баранов.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс анонсировал отказ США от российских «Союзов».

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