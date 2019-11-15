«Антитеррористический» бетон создали ученые на Дальнем Востоке

Ударопрочный бетон для защитных сооружений военного и гражданского назначения создали инженеры Военного учебного центра Дальневосточного федерального университета (ВУЦ ДВФУ), сообщили в вузе.

«Разработку предлагают использовать для защитных сооружений военного и гражданского назначения, несущих конструкций атомных станций и в Арктике. Статья об этом опубликована в Inorganic Materials: Applied Research», – передает РИА «Новости» сообщение представителя университета.

Он отметил, что 40% состава цемента заменили золой рисовой шелухи, отсевом дробления известняка и кварцевого песка. При этом устойчивость к трещинам нового бетона в 6-9 раз превосходит традиционные образцы ГОСТ.

Отмечается также, что прочность бетона возрастает вместе с увеличением ударной силы, воздействующей на него, так как при ударе в бетонной плите возникает «эффект резины»: она сжимается и частично пружинит, но не растрескивается.

По мнению инженеров, конструкция обладает «динамической вязкостью, поглощает удар». Такого эффекта удалось добиться за счет армирования бетона, при добавках в его состав волокон металла или приморского базальта.

Инженеры вуза выступали с инициативой использовать базальтовые волокна в других видах бетона, которые, например, будут предложены для заливки конструкций на космодроме Восточный.

Напомним, в августе ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) создали новый вид бетона для строительства в условиях Крайнего Севера.

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