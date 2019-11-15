В пятницу синоптики пообещали москвичам ясную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 1 градус выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до 3 градусов тепла. Ветер прогнозируется южный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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