Мединский: Если вам нравится «Джокер», почему не нравится Соколов?

Министр культуры России Владимир Мединский сравнил ситуацию с историком Олегом Соколовым, который обвиняется в убийстве 24-летней девушки, с фильмом «Джокер» Тодда Филиппа.

«У кого что болит... Раньше все спрашивали про «Джокера», теперь про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» – передает слова Мединского «Интерфакс».

Ранее министр культуры заявлял, что ему не понравился фильм «Джокер», и эта картина не имела бы шансов получить поддержку в России.

Напомним, историк Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, расчленил ее труп и попытался избавиться от него, выбросив в реку.

Ученый признался в убийстве, заявил о согласии с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки».

Суд арестовал подозреваемого на два месяца.