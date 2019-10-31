Мединский объяснил, почему в России не запретили фильм «Джокер»

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства, оснований для его запрета не было, сообщил в интервью «Авторадио» министр культуры Владимир Мединский, отметив, что ему картина не понравилась.

«Мне потоком идут письма: «Почему не запретили фильм «Джокер»?» – А какие у нас есть для этого основания? Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то – добра», – сказал он, передает ТАСС.

Министр напомнил, что существует конкретный перечень для запрета фильмов, это призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. «Все остальное разрешено, пожалуйста», – добавил Мединский.

При этом он отметил, что ему самому фильм не понравился. «Я редко высказываю свои мнения о произведениях искусства, с моей точки зрения это неправильно. Другие фильмы по комиксам, которые я смотрел по 10 минут, ... не вызывали у меня такой бури негативных эмоций», – отметил он, добавив, что при обращении в Минкультуры у картины не было бы шансов получить поддержку.

Картина рассказывает историю Джокера – главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. Фильм удостоился «Золотого льва Святого Марка» 76-го Венецианского кинофестиваля. Критики прочат картине номинацию на «Оскар».

В середине октября «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей, а также обогнал «Дэдпула» по финансовым сборам и стал самым успешным фильмом с рейтингом R.

Газета ВЗГЛЯД публиковала подробную рецензию на фильм.