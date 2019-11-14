Стало известно о поддельных документах пилота разбившегося в Казани Boeing

Командир упавшего в Казани в 2013 году самолета не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к полетам на основании поддельных документов, сообщили в СК.

В Главном следственном управлении Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе Boeing 737-500 в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибло 50 человек, в том числе все члены экипажа.

Следствием установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

«По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов. Так, Валерий Портнов, занимавший должность заместителя гендиректора ОАО «Авиакомпания «Татарстан», направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в татарское межрегиональное управление Росавиации. В свою очередь Шавкат Умаров, являясь руководителем татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации, по халатности не организовал в сентябре 2009 года проверку подлинности и достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота коммерческой авиации Салихова, что позволило бы выявить факт невыдачи ему данного свидетельства», – говорится в сообщении на сайте СК.

Там добавили, что в результате таких действий Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал пилотом воздушного судна.

В СК рассказали также, что в процессе работы Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна.

«17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва – Казань, при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял. В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна», – сообщили в СК.

В СК отметили, что в отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью, Портнову и Фомину предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», Умарову – по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, 17 ноября 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании «Татарстан» разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани. На борту находились 44 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

При крушении самолета погибли, в частности, сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов.

Следствие рассматривало пять версий катастрофы: ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета, некачественное топливо, работа наземных служб и погодные условия. Теракт следствие исключило. В среду представитель следствия заявил, что основными версиями остаются технические неполадки и ошибка экипажа.

Сообщалось, что согласно предварительным результатам расшифровки данных параметрического самописца упавшего самолета, отказа систем и агрегатов, а также двигателей Boeing не выявлено, самолет был исправен.

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