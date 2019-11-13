Девочка из Махачкалы умерла в «Артеке»

Девочка из Махачкалы, отдыхавшая в детском центре «Артек» в Крыму, обнаружена мертвой после ночного сна, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в МДЦ «Артек», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По предварительным данным, накануне вечером школьница легла спать, а утром в среду была обнаружена мертвой.

В настоящее время на месте происшествия работают следовали и криминалисты, назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней.

Отметим, что это уже второй случай смерти ребенка в «Артеке» за последнее время.

12 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти в больнице 12-летнего мальчика, который приехал из Санкт-Петербурга на отдых в Международный детский центр «Артек».