СК возбудил дело после смерти приехавшего в «Артек» ребенка

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти в больнице 12-летнего мальчика, который приехал из Санкт-Петербурга на отдых в Международный детский центр «Артек», сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Крыму Ольга Постнова.

По данным ведомства, мальчик был госпитализирован из лагеря в ялтинскую городскую больницу №1 с пневмонией, передает ТАСС.

Врачи оказали мальчику медицинскую помощь, однако спустя несколько часов он умер.

Возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Руководство «Артека» и министерство здравоохранения Республики Крым оказывают содействие следствию.

Между тем Минпросвещения России создало специальную комиссию по расследованию причин смерти ребенка. Министр просвещения Ольга Васильева взяла ситуацию под личный контроль.

Также отмечается, что семье погибшего оказывается необходимая помощь со стороны ведомства и правительства Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере «Колосок» в Амурской области умер мальчик.