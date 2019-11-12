В московском супермаркете охранник избил женщину из-за чипсов

В супермаркете на Мичуринском проспекте в Москве охранник жестоко задержал женщину, которую заподозрили в краже чипсов.

На кадрах видно, как женщину скрутили и повалили на землю, очевидцы просят, чтобы ее привели в нормальное положение и подняли с асфальта, видео публикует «Рен ТВ».

По данным СМИ, задержанная ранее была судима. В отношении нее был составлен административный протокол. Не исключено, что в момент инцидента женщина была пьяна.

Представители супермаркета сообщили, что связались с автором видео и пообещали провести проверку.

Ранее в Подмосковье охранник магазина задушил заподозренного в краже мужчину.